Вакцинацию от гриппа вне поликлиник прошли более 90 тысяч жителей Подмосковья
Свыше 90 тысяч жителей Московской области получили прививку от гриппа в рамках сезонной кампании в мобильных комплексах и на предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Вакцинация значительно снижает риск заражения и защищает от осложнений.
«Для нас важно организовать вакцинацию от гриппа максимально удобно жителям. Мобильные комплексы позволяют сделать прививку без предварительной записи и посещения поликлиники, а выезды медицинских бригад на предприятия — пройти иммунизацию непосредственно на рабочем месте. В таком формате от гриппа привились уже более 90 тысяч человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.График работы мобильных комплексов публикуется на сайтах медучреждений Подмосковья.