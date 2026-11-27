27 ноября 2026, 19:52

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

11-классник из городского округа Лыткарино Дмитрий Ковалёв стал одним из победителей Всероссийского конкурса работ учеников агротехнологических классов «Профессии будущего с Барни». Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.