Подмосковный школьник выиграл всероссийский конкурсе с прототипом робота для АПК
11-классник из городского округа Лыткарино Дмитрий Ковалёв стал одним из победителей Всероссийского конкурса работ учеников агротехнологических классов «Профессии будущего с Барни». Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Школьник создал прототип многофункционального робота для сельскохозяйственных работ и мониторинга территорий с возможностями полёта, езды и плавания.
Цель конкурса – популяризация перспективных высокотехнологичных профессий в сельском хозяйстве. Участниками стали школьники с первого по 11-й классы. Для них подготовили творческие и исследовательские задания. Ученики 1-4 классов в номинации «Ферма будущего» представляли рисунки об агропрофессиях будущего. Ребята из 5-8 классов в номинации «Агротех вокруг нас» разрабатывали графические проекты и цифровые модели о применении современных технологий в работе аграриев.
Старшеклассники в номинации «Профессия – кормить планету» готовили вместе с агрономом исследовательское эссе, создать цифровое приложение о значимости профессии в АПК или представить авторский прототип инновационного решения для отрасли.
В конкурсе приняли участие 53 ученика агроклассов из 13 регионов России. Самыми популярными темами работ стали цифровое фермерство и пчеловодство.
Как отметили в Минсельхозпроде Московской области, обучение в агротехнологических классах и участие в профильных конкурсах помогают школьникам ближе познакомиться с современным сельским хозяйством, попробовать силы в инженерных и цифровых проектах, заранее определиться с будущей профессией.
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