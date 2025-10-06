Более 100 специалистов отрасли обсудили в Наро-Фоминске развитие электротехники
Игроки рынка электроники, а также представители научных институтов России и стран СНГ обсудили разработки в индустрии на XV Международной научно-практической конференции. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Наро-Фоминского городского округа.
«Конференция «Электроизоляционные материалы для систем изоляции вращающихся электрических машин, трансформаторов, обмоточных проводов и огнестойких кабельных изделий» прошла на базе дома отдыха «Бекасово». Гостей встретили представители завода электроизоляционных материалов «Элинар». На предприятии наладили уникальное производство слюдяных бумаг для изоляции по собственным технологиям. Специалисты представили новые исследования, показали работу своего производства», – рассказали в администрации.
Организуемая ГК «Элинар» конференция много лет объединяет ведущих специалистов электротехнической отрасли. Они обмениваются опытом и обсуждают тенденции развития. В этом году в конференции участвовали более 100 представителей крупнейших заводов и научных институтов как России, так и стран СНГ.