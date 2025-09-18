В Наро-Фоминске 102 первоклассника вступили в ряды «Орлят России»
В ЦДК «Звезда» прошла торжественная церемония вступления 102 первоклассников Наро-Фоминской школы №3 имени Героя Советского Союза Д.Д. Погодина в движение «Орлята России», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Главным моментом праздника стало повязывание галстуков: старшие участники «Движения Первых» передали новичкам символ принадлежности к большой команде. Ребята впервые произнесли Клятву Орлёнка, пообещав быть достойными гражданами страны, уважать традиции, ценить дружбу и стремиться к знаниям.
Праздничную атмосферу создали творческие номера: песни, выступления юных артистов и флешмоб, который объединил всех участников. На церемонии присутствовали родители, педагоги, представители администрации округа и депутаты. Они поздравили школьников с важным событием, пожелали успехов в учёбе и активном участии в общественной жизни.
Впереди ребят ждут социальные проекты, конкурсы, совместные мероприятия, где они смогут проявить себя, научиться работать в команде и помогать другим. Завершилось событие общим фото и запуском конфетти в цветах российского флага.
Читайте также: