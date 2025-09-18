В Наро-Фоминске 102 первоклассника вступили в ряды «Орлят России»

18 сентября 2025, 16:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

В ЦДК «Звезда» прошла торжественная церемония вступления 102 первоклассников Наро-Фоминской школы №3 имени Героя Советского Союза Д.Д. Погодина в движение «Орлята России», сообщает пресс-служба администрации городского округа.