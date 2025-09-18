В Наро-Фоминском округе построят школы нового поколения с участием МГИМО

18 сентября 2025, 19:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ подписал соглашение с девелоперской компанией ФСК Family и МГИМО о развитии образовательной среды в Апрелевке и деревне Мартемьяново. В жилом комплексе «Мартемьяново Клаб» появится современная школа на 350 мест с мультимедийными и лингафонными классами, сообщает пресс-служба администрации городского округа.