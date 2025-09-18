Достижения.рф

В Наро-Фоминском округе построят школы нового поколения с участием МГИМО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ подписал соглашение с девелоперской компанией ФСК Family и МГИМО о развитии образовательной среды в Апрелевке и деревне Мартемьяново. В жилом комплексе «Мартемьяново Клаб» появится современная школа на 350 мест с мультимедийными и лингафонными классами, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Преподаватели МГИМО будут вести занятия по экономике, математике, иностранным языкам и помогать школьникам готовиться к поступлению в ВУЗ. В «Апрелевка Клаб» девелопер построит школу на 830 мест, где дополнительно планируется курс по менеджменту в сфере искусства.

По словам участников соглашения, новые образовательные учреждения станут не только площадкой для школьников, но и центром развития для взрослых: дипломированные специалисты смогут пройти курсы и получить новые компетенции.

Проект призван привлечь в округ новые таланты, повысить уровень образования и создать условия для профессионального роста жителей.

Дайана Хусинова

