В Наро-Фоминском округе построят школы нового поколения с участием МГИМО
Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ подписал соглашение с девелоперской компанией ФСК Family и МГИМО о развитии образовательной среды в Апрелевке и деревне Мартемьяново. В жилом комплексе «Мартемьяново Клаб» появится современная школа на 350 мест с мультимедийными и лингафонными классами, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Преподаватели МГИМО будут вести занятия по экономике, математике, иностранным языкам и помогать школьникам готовиться к поступлению в ВУЗ. В «Апрелевка Клаб» девелопер построит школу на 830 мест, где дополнительно планируется курс по менеджменту в сфере искусства.
По словам участников соглашения, новые образовательные учреждения станут не только площадкой для школьников, но и центром развития для взрослых: дипломированные специалисты смогут пройти курсы и получить новые компетенции.
Проект призван привлечь в округ новые таланты, повысить уровень образования и создать условия для профессионального роста жителей.
