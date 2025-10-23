Достижения.рф

Более 100 тренеров из Балашихи воспользовались мерами поддержки в этом году

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Для сотрудников спортивных учреждений в Московской области предусмотрен ряд мер поддержки, внедрённых по инициативе партии «Единая Россия» и правительства региона. В Балашихе с начала года такими мерами воспользовались более 100 человек, сообщает пресс-служба ЕР.



Например, для тренеров-преподавателей, которые проводят дополнительные занятия, есть ежемесячная пятидесятипроцентная надбавка к зарплате.

«Эту доплату устанавливают при первичном трудоустройстве по профильной специальности в течение первых четырех лет. Кроме того, сотрудникам на штатных должностях, получающим зарплату из бюджета округа, каждый месяц доплачивают по 5 тысяч рублей», — рассказал председатель балашихинского Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов.
Важной мерой поддержки является также «Социальная ипотека». Это программа, по которой основную сумму жилищного кредита гасят из бюджета Московской области в течение десяти лет, а владелец квартиры платит только ипотечные проценты. Помимо тренеров, соципотеку могут оформить медики, школьные учителя, воспитатели детсадов, молодые учёные и уникальные специалисты.

Развитие спорта в Балашихе поддерживает и Народная программ «Единой России». По ней в округе строят и модернизируют объекты спортивной инфраструктуры. В частности, для жителей построили три ФОКа и отремонтировали стадионы «Орион» и Труд».
Лев Каштанов

