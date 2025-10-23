Более 100 тренеров из Балашихи воспользовались мерами поддержки в этом году
Для сотрудников спортивных учреждений в Московской области предусмотрен ряд мер поддержки, внедрённых по инициативе партии «Единая Россия» и правительства региона. В Балашихе с начала года такими мерами воспользовались более 100 человек, сообщает пресс-служба ЕР.
Например, для тренеров-преподавателей, которые проводят дополнительные занятия, есть ежемесячная пятидесятипроцентная надбавка к зарплате.
«Эту доплату устанавливают при первичном трудоустройстве по профильной специальности в течение первых четырех лет. Кроме того, сотрудникам на штатных должностях, получающим зарплату из бюджета округа, каждый месяц доплачивают по 5 тысяч рублей», — рассказал председатель балашихинского Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов.Важной мерой поддержки является также «Социальная ипотека». Это программа, по которой основную сумму жилищного кредита гасят из бюджета Московской области в течение десяти лет, а владелец квартиры платит только ипотечные проценты. Помимо тренеров, соципотеку могут оформить медики, школьные учителя, воспитатели детсадов, молодые учёные и уникальные специалисты.
Развитие спорта в Балашихе поддерживает и Народная программ «Единой России». По ней в округе строят и модернизируют объекты спортивной инфраструктуры. В частности, для жителей построили три ФОКа и отремонтировали стадионы «Орион» и Труд».