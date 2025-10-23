В Подмосковье стартовала патриотическая акция по сбору макулатуры

23 октября 2025, 14:23

оригинал Фото: пресс-служба istockphoto.com/Natalya Maisheva

Новый сезон эколого-патриотической акции по сбору макулатуры «V Единстве Za Победу» стартовал в Московской области. Принять в ней участие приглашают жителей всех подмосковных округов. Об этом сообщает пресс-служба организатора акции — платформы #ЭкоЛогичноеПодмосковье.





Пункты приёма макулатуры открыли в областных библиотеках и домах культуры, а школьники могут сдать бумагу на вторсырьё в своих учебных заведениях.





«Мы принимаем книги, учебники, газеты, журналы и другую печатную продукцию, офисную бумагу, картон и бумажную упаковку», — говорится в сообщении.