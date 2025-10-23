В Подмосковье стартовала патриотическая акция по сбору макулатуры
Новый сезон эколого-патриотической акции по сбору макулатуры «V Единстве Za Победу» стартовал в Московской области. Принять в ней участие приглашают жителей всех подмосковных округов. Об этом сообщает пресс-служба организатора акции — платформы #ЭкоЛогичноеПодмосковье.
Пункты приёма макулатуры открыли в областных библиотеках и домах культуры, а школьники могут сдать бумагу на вторсырьё в своих учебных заведениях.
«Мы принимаем книги, учебники, газеты, журналы и другую печатную продукцию, офисную бумагу, картон и бумажную упаковку», — говорится в сообщении.Акция продлится до 15 декабря. Все средства, вырученные за сдачу макулатуры, направят на закупку гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей новых территорий и приграничных областей.