Подмосковье получит 709 млн рублей на расселение аварийного жилья

23 октября 2025, 14:09

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

Московская область вошла в число 12 регионов, которые получат федеральное софинансирование на расселение аварийного жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в подмосковном Министерстве строительного комплекса.





Региону выделят 709,7 миллиона рублей. Эти средства позволят переселить 1 385 человек из 494 аварийных помещений общей площадью более 20 тысяч квадратных метров.





«Решение принято по заявкам, одобренным Фондом развития территорий», — подчеркнул зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.