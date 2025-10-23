Подмосковье получит 709 млн рублей на расселение аварийного жилья
Московская область вошла в число 12 регионов, которые получат федеральное софинансирование на расселение аварийного жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в подмосковном Министерстве строительного комплекса.
Региону выделят 709,7 миллиона рублей. Эти средства позволят переселить 1 385 человек из 494 аварийных помещений общей площадью более 20 тысяч квадратных метров.
«Решение принято по заявкам, одобренным Фондом развития территорий», — подчеркнул зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.По словам гендиректора Фонда Василия Купызина, в целом по нацпроекту уже поддержаны заявки 80 регионов на сумму около 37 миллиардов рублей. Благодаря этому переселят 55 000 человек и ликвидируют почти миллион квадратных метров аварийного жилья.
В Московской области программа переселения предусматривает улучшение жилищных условий для 39 700 человек. С 2024 по 2025 новое жильё уже получили более 5 600 жителей региона.