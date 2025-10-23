Борцы из Подмосковья завоевали награды юниорского первенства мира

23 октября 2025, 13:57

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве мира среди юниоров и юниорок до 24 лет по спортивной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.





На вторую ступень пьедестала почёта поднялся подмосковный борец Алибек Амиров, выступавший в весовой категории до 55 килограммов.





«В финале Алибеков проиграл спортсмену из Азербайджана. А третье место разделили представители Индии и Узбекистана», — говорится в сообщении.