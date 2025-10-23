Борцы из Подмосковья завоевали награды юниорского первенства мира
Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве мира среди юниоров и юниорок до 24 лет по спортивной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялся подмосковный борец Алибек Амиров, выступавший в весовой категории до 55 килограммов.
«В финале Алибеков проиграл спортсмену из Азербайджана. А третье место разделили представители Индии и Узбекистана», — говорится в сообщении.Бронзовые медали завоевали Максим Аверин в весовой категории до 97 килограммов и Дорджи Шунгурциков в весовой категории до 63 килограммов.
Соревнования проводятся в сербском городе Нови-Сад с 20 по 27 октября.