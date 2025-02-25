Более 100 участников Школьной лиги собрала тренировка с баскетболистом Кейру

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Двукратный чемпион России по баскетболу Виктор Кейру провёл в Коломне мастер-класс для команд Школьной лиги. На тренировку пришли более 100 юных спортсменов, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Кейру помог участникам улучшить технику индивидуального владения мячом, рассказал о главных правилах командной игры, показал несколько новых приёмов выполнения бросков и передач. После мастер-класса состоялась фото- и автограф-сессия. Среди присутствующих разыграли призы от Школьной лиги и проекта B1BOX. В завершение провели «Матч звёзд» с участием сборных лучших игроков всех школ Коломенской школьной лиги. Встреча завершилась вничью», – говорится в сообщении.Как напомнили в министерстве, серия мастер-классов и встреч амбассадоров Школьной лиги Подмосковья с участниками проекта стартовала в ноябре 2024 года. Амбассадорами стали спортсмены Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для привлечения учащихся к занятиям спортом.
В сезоне 2024/2025 лиги запланировано более 5 тыс. соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу 3х3 и шахматам. Их проводят в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Лора Луганская