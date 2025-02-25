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Более 100 участников Школьной лиги собрала тренировка с баскетболистом Кейру

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Двукратный чемпион России по баскетболу Виктор Кейру провёл в Коломне мастер-класс для команд Школьной лиги. На тренировку пришли более 100 юных спортсменов, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Кейру помог участникам улучшить технику индивидуального владения мячом, рассказал о главных правилах командной игры, показал несколько новых приёмов выполнения бросков и передач. После мастер-класса состоялась фото- и автограф-сессия. Среди присутствующих разыграли призы от Школьной лиги и проекта B1BOX. В завершение провели «Матч звёзд» с участием сборных лучших игроков всех школ Коломенской школьной лиги. Встреча завершилась вничью», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, серия мастер-классов и встреч амбассадоров Школьной лиги Подмосковья с участниками проекта стартовала в ноябре 2024 года. Амбассадорами стали спортсмены Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для привлечения учащихся к занятиям спортом.

В сезоне 2024/2025 лиги запланировано более 5 тыс. соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу 3х3 и шахматам. Их проводят в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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В Красногорске состоится фестиваль домашних и экзотических животных «Зоофест»
25 февраля 2025, 17:13

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

1 и 2 марта в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске пройдет фестиваль домашних и экзотических животных «Зоофест». Ожидается, что мероприятие соберетс около 2 тысяч питомцев, среди которых будут не только привычные кошки и собаки, но и редкие экзотические виды, рептилии и даже хищные растения, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Гостей ждет насыщенная программа: выступления животных, лекции экспертов — ветеринаров, кинологов и зоопсихологов, а также увлекательные квесты с призами.

Для детей организуют специальную зону с мастер-классами, что сделает фестиваль интересным для всей семьи.

Отдельное внимание уделят благотворительной выставке, где можно будет познакомиться с животными из приютов и, возможно, обрести нового питомца. Также на территории фестиваля будет работать бесплатный ветеринарный кабинет, где владельцы смогут получить консультацию специалистов.

Все желающие смогут помочь приютам, передав корм, пеленки или лежанки для бездомных животных.

Дополнительную информацию о мероприятии можно найти на его официальном сайте.

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В Королёве построят школу на 1,1 тыс. мест
25 февраля 2025, 16:59

Фото: пресс-служба istockphoto.com/Zhang Shu

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, планируют построить на территории жилого комплекса «Золотые ворота» в городском округе Королёв, в настоящее время подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить здание школы высотой не более четырёх этажей и общей площадью 13 тысяч квадратных метров, а также поставить туда всё необходимое оборудование. Завершение работ намечено на 2028 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 2 миллиарда 158 миллионов 415 тысяч 236 рублей 3 копейки. Заявки принимаются до 5 марта.

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В Подмосковье за два года удвоились число электрокаров и гибридов
25 февраля 2025, 16:58

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Количество электрокаров и гибридных автомобилей в Московской области с 2023 года увеличилось в два раза. Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья, такие данные привёл министр энергетики региона Сергей Воропанов.
«Во всём мире последние несколько лет растут производство и продажа электромобилей. Наш регион – не исключение. Ежегодно в Подмосковье мы наблюдаем увеличение спроса на так называемый «зелёный» вид транспорта. Если по состоянию на 1 января 2023 года количество электромобилей в Подмосковье составляло 12 458 единиц (3 045 электрокаров и 9 413 гибридов), то ровно через два года оно уже составило 25 119 единиц (4 292 электрокаров, 20 827 гибридов)», – сказал Воропанов.
Он объяснил это тем, что автолюбители стали чаще интересоваться более экологичным личным транспортом, а бизнес и власть на этот запрос отвечают. Министр спрогнозировал дальнейший рост спроса на электромобили и заверил, что в Подмосковье будут наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В Одинцовском городском округе во вторник запустили новую электрозарядную станцию. Она расположена в рабочем посёлке Большие Вязёмы на территории технического центра «ВОЛИН».

Оборудование для станции поставила компания из Перми – ведущий разработчик и производитель ЭЗС в России. Станция имеет четыре разъёма – три работают на быструю зарядку, ещё один – на медленную.

Ранее Воропанов назвал развитие электротранспорта в регионе приоритетным направлением деятельности правительства Московской области. Большое внимание уделяется расширению сети электрозарядных станций. Сегодня в Подмосковье работает 703 ЭЗС – 355 медленных станций и 348 быстрых.

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#экология
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Юные кинематографисты Красногорска победили на международном фестивале в Казани
25 февраля 2025, 16:09

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Активисты Молодёжного центра в Красногорске стали победителями международного кинофестиваля Zilant в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«Картина «День рождения» заняла первое место в категории «Лучший фильм для детей и подростков». Ребят воспитала КиноАкадемия, работающая на базе МЦ. Под руководством режиссёра Сергея Миляховского они продела большую работы», – говорится в сообщении.
«День рождения» стал плодом совместной работы учеников КиноАкадемии и театральной студии «Душевный». Этот короткометражный фильм затрагивает актуальную проблему школьного буллинга. Сложные эмоции и переживания персонажей переданы через мастерство молодых актеров и талантливую работу съёмочной группы.
Сообщается, что ребята работали над проектом пять месяцев.

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Названа самая частая причина гибели людей на железной дороге в Подмосковье
25 февраля 2025, 16:00

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области люди чаще всего гибнут на железной дороге при пересечении путей по несанкционированному переходу. Такие инциденты составляют около 50% смертельных случаев, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«С начала года на так называемых «опасных тропах» уже погибли 16 человек. Напомним, что переходить через железнодорожные пути нужно только по оборудованным пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора. Необходимо также снимать наушники и не отвлекаться на телефон», – отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что на железнодорожных станциях более 40 городских округов Московской области провели масштабную акцию «Сохрани себе жизнь». Целью было привлечь внимание жителей к соблюдению правил безопасности на железной дороге.

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