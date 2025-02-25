В Чехов на первенство России по синхронному плаванью приехали 450 спортсменов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Свыше 450 спортсменов из 22 российских регионов принимают участие в первенстве России по синхронному плаванью в подмосковном Чехове, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Соревнования в рамках первенства предусмотрены в следующих дисциплинах: фигуры, дуэт, дуэт-смешанный, соло, группа и комби. От Подмосковья в первенстве участвуют четыре команды, в которых выступают в общей сложности 2 спортсмена», — говорится в сообщении.Первенство проводится в чеховском дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова с 24 февраля по 2 марта. Торжественное открытие состоится 26 февраля в 16:30, вход свободный.
Отмечается, что первенство России станет первым этапом отбора в сборную страны для девушек и юношей 13-15 лет.
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