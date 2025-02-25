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Матчевая встреча по боксу «Московская область vs Москва» завершилась вничью

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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В Лужниках состоялась матчевая встреча по боксу «Московская область vs Москва» 80-летию победы в Великой Отечественной войне и ветеранам боевых действий, турнир завершился со счётом 5:5, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
Участниками встречи стали титулованные спортсмены — победители и призёры первенств и чемпионатов Европы.

«От Московской области победителями стали Темур Худоян в весе до 92 килограммов, Андрей Егоров в весе до 80 килограммов, Леон Курчиев в весе до 71 килограмма, Нестор Джанба в весе до 63,5 кг и Хасан Салохидинов в весе до 54 килограммов», — говорится в сообщении.
За Подмосковье выступали также боксёры Владислав Комаров, Кирилл Ерофеев, Даниил Хоружий, Артём Палюткин и Назар Назаров.

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#московская область
#подмосковье
В ЖК «Новоград Монино» планируется строительство детского сада на 300 мест
25 февраля 2025, 09:38

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Щёлково на территории ЖК «Новоград Монино» построят детский сад, рассчитанный на 300 детей. Соответствующее разрешение выдано Министерством жилищной политики Московской области компании ООО СЗ «АВЕРУС».
Общая площадь детского сада составит 4,3 тысячи квадратных метров. Внутри оборудуют спортивный и музыкальный залы, медицинские кабинеты и процедурную, игровые зоны, а также кабинеты логопеда и психолога.

Проект ЖК «Новоград Монино» охватывает территорию в 79 гектаров и включает создание двух районов среднеэтажной застройки с необходимой социальной инфраструктурой. На первом этапе будет возведён Северный район — 19 семиэтажных домов на 3279 квартир. В дальнейшем в Южном районе построят ещё 25 домов такой же высоты, рассчитанных на 3949 квартир.

Подмосковные застройщики, включая компании ПИК, группу «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие, создают в жилых комплексах всю необходимую социальную инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий, используя внебюджетные источники финансирования.

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#детский сад
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Загруженность дорог Подмосковья утром 25 февраля составила четыре балла
25 февраля 2025, 09:31

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 25 февраля, заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали 916 тыс. машин, что на полпроцента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Раменская молодёжь приняла участие в акции «Нашим Героям»
25 февраля 2025, 09:21

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Участие в патриотических мероприятиях, состоявшихся в рамках всероссийской акции «Нашим Героям», приняли волонтёры, а также ребята, которые занимаются в отделе досуговой деятельности «Юность» Раменского молодёжного центра, сообщает пресс-служба администрации округа.
«В рамках акции «Уроки мужества» освещались подвиги бойцов, медиков и добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции. Особое внимание было уделено Марии Удаловой — жене штурмовика и матери нескольких детей, которая каждые две недели возит в зону СВО гуманитарную помощь», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках акции была продемонстрирована презентация «Маленькие дела, большая помощь: всё о том, как помочь фронту», также ребята писали письма на передовую и делали окопные свечи.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает финансовую поддержку (гранты, субсидии, премию губернатора «Наше Подмосковье» и страхование жизни и здоровья), а также информационную, консультационную и организационную помощь. Помимо прочего, власти области создают условия для межрегионального обмена волонтёрским опытом. Подробнее о поддержке подмосковных волонтёров можно узнать по ссылке.

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На строящейся дороге «Путилково-Пятницкое шоссе» начались работы по устройству земполотна
25 февраля 2025, 09:04

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

В Красногорске в рамках строительства дороги «Путилково – Пятницкое шоссе» начались работы по устройству земляного полотна на основном участке, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Кроме того, продолжается возведение опор моста через реку Журавку, который входит в состав новой трассы.

«На сегодняшний момент общая строительная готовность дороги составляет порядка 20%. Параллельно ведутся работы и со стороны Пятницкого шоссе: там строители устраивают подпорные стены, ливневую канализацию и переустраивают инженерные коммуникации. Полностью завершить работы по строительству планируем в 1 квартале следующего года», — сообщили в ведомстве.

Проект реализуется в рамках комплексной модернизации дорожной сети в микрорайоне Путилково. Новая дорога обеспечит стабильное транспортное сообщение с Пятницким шоссе и поможет улучшить дорожную обстановку в районе Путилковского шоссе.

Строительство ведётся на участке от Пятницкого шоссе до границы жилой застройки в Путилково. Протяжённость четырехполосной трассы составит 1,8 км. В планах — обустройство одноуровневой кольцевой развязки, а также создание комфортной пешеходной зоны и велодорожки для безопасности и удобства жителей.

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#подмосковье
#дороги
#шоссе
#проект
#трассы
#строители
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В Московской области стартовали конкурсы на субсидии аграриям
24 февраля 2025, 19:07

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье стартовал приём заявок по программам софинансирования сельхозтоваропроизводителей из регионального и федерального бюджетов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. С 24 февраля открыты программы, отбор по которым пройдут проекты в сфере растениеводства.
«Предусмотрена субсидия для аграриев в рамках программы «Поддержка производства картофеля» почти на 106млн рублей, а по программе «Поддержка производства овощей открытого грунта» – более чем на 94 млн. Приём заявок по этим двум программам продлится до 20 марта. Победителей объявят до 31 марта», – отметили в министерстве.
До 5 марта принимают заявки по программам «Агротехнологические работы на площадях, занятых картофелем». Общая сумма поддержки составит 14,8 млн рублей. На программу «Агротехнологические работы на площадях с овощами открытого грунта» предусмотрено без малого 13 млн. рублей. Победителей назовут до 13 марта.
«По программе «Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур», включающей поддержку фермеров более чем на 49 млн рублей, сельхозтоваропроизводителям необходимо подать заявку до 26 марта. Решение комиссии станет известно до 4 апреля», – добавили в ведомстве.
Подавать заявки по всем программам могут как индивидуальные предприниматели, так и юрлица. Один заявитель может подать только одну заявку по каждой из программ. Софинанисирование не требуется, предельный размер субсидий не установлен.

Для подачи заявки необходимо перейти по ссылке интересующей субсидии, закрепленной в посте телеграм-канала министерства.

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