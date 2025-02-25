Матчевая встреча по боксу «Московская область vs Москва» завершилась вничью

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Лужниках состоялась матчевая встреча по боксу «Московская область vs Москва» 80-летию победы в Великой Отечественной войне и ветеранам боевых действий, турнир завершился со счётом 5:5, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
Участниками встречи стали титулованные спортсмены — победители и призёры первенств и чемпионатов Европы.
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«От Московской области победителями стали Темур Худоян в весе до 92 килограммов, Андрей Егоров в весе до 80 килограммов, Леон Курчиев в весе до 71 килограмма, Нестор Джанба в весе до 63,5 кг и Хасан Салохидинов в весе до 54 килограммов», — говорится в сообщении.За Подмосковье выступали также боксёры Владислав Комаров, Кирилл Ерофеев, Даниил Хоружий, Артём Палюткин и Назар Назаров.
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