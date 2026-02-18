Более 100 участников собрал Молодёжный Сретенский бал в Раменском

18 февраля 2026, 19:36

Фото: Раменский молодёжный центр

Дом причта Покровского Храма села Карпово стал местом проведения Молодёжный Сретенского бала. В мероприятии участвовали более 100 человек, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Гости заранее продумали и подготовили образы, соответствующие эпохе. В зале собрались барышни в вечерних платьях, а мужчины предстали в исторических фраках, смокингах и парадных мундирах.

«Сретение» означает «встреча». Праздник Сретения – это встреча Симеона как представителя ветхозаветного человечества и Бога в лице Богомладенца Христа. К этому дню приурочен День православной молодёжи. На Сретенском балу современные молодые люди могут пообщаться в неформальной обстановке и разучить классические танцы», – рассказали в администрации.