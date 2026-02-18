Более 100 участников собрал Молодёжный Сретенский бал в Раменском
Дом причта Покровского Храма села Карпово стал местом проведения Молодёжный Сретенского бала. В мероприятии участвовали более 100 человек, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Гости заранее продумали и подготовили образы, соответствующие эпохе. В зале собрались барышни в вечерних платьях, а мужчины предстали в исторических фраках, смокингах и парадных мундирах.
«Сретение» означает «встреча». Праздник Сретения – это встреча Симеона как представителя ветхозаветного человечества и Бога в лице Богомладенца Христа. К этому дню приурочен День православной молодёжи. На Сретенском балу современные молодые люди могут пообщаться в неформальной обстановке и разучить классические танцы», – рассказали в администрации.
Под руководством танцмейстера правительственных балов пары кружились под живую музыку, создавая вокруг атмосферу ХХ века.