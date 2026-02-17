В Раменском открыли отделение организации малого и среднего бизнеса «Опора России»
В Раменском сформировали местное отделение организации «Опора России», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа. Состоялось совместное заседание нового отделения и Торгово-промышленной палаты подразделения «Раменское».
Площадкой встречи представителей бизнес-сообщества, органов власти и общественных объединений предпринимателей стал Электротехнический завод «Энергия». Первым членам местного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства вручили сертификаты.
«Создание отделения «Опоры России» в Раменском станет дополнительным импульсом для предпринимателей. Организация поможет выстраивать деловые связи, защищать права бизнеса, получать профессиональную поддержку – от юридических консультаций до выхода на новые рынки. Развитая инфраструктура поддержки предпринимательства – один из ключевых факторов устойчивого экономического роста», – подчеркнули в администрации.
Участники встречи пришли к выводу, что объединение усилий общественных и деловых структур позволит улучшить позиции предпринимателей округа и создать благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса, необходимого для экономики региона.