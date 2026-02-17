В Раменском ДК «Сатурн» прошёл концерт «Сокровищница музыкального искусства»

17 февраля 2026, 16:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

15 февраля в ДК «Сатурн» состоялся третий в этом сезоне концерт в рамках проекта «Семейный образовательный абонемент» Раменской ДШИ №2, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Ведущим мероприятия выступил Николай Потапов, руководитель проекта и преподаватель по классу балалайки. Он представлял каждый номер и делился интересными сведениями о композиторах. Зрители услышали как редкие, так и известные произведения классиков и современных авторов разных стран и эпох, включая Эрнеста Шоссона, Иоганна Себастьяна Баха, Николая Малаховского, Иоганнеса Брамса, Игоря Воробьева, Балиса Дварионаса, Петра Чайковского и Габриэля Форе.



«Благодаря профессиональному исполнению этих сочинений нашими преподавателями и некоторым информационным вставкам, слушатели обогатили свой музыкальный опыт, смогли глубже понять особенности и сложности нашего искусства и полюбить его с новой силой», — отметили в Раменской ДШИ №2.