В Раменском историко-художественном музее развернули пейзажную фотовыставку
В Раменском историко-художественном музее открыли фотовыставку «Городские зарисовки». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Выставка разместилась в фойе музея. Работы подготовили участники коллектива «Студия Фото» ДК им. Воровского.
«Участники церемонии открытия затронули тему влияния современных технологий на фотографию. Авторы экспозиции отметили растущее воздействие цифровых технологий на профессию фотографа, однако выразили намерение продолжать работать традиционными методами, не прибегая к искусственному интеллекту», – рассказали в пресс-службе.
В фондах музея хранится немало исторических фотографий, и они тоже со временем найдут своё место в его оформлении.
Выставка «Городские зарисовки» будет работать в фойе Раменского историко-художественного музея до 13 апреля.