Более 100 жителей СНТ «Металлург-4» получат стабильное электроснабжение
Специалисты «Мособлэнерго» приступили к модернизации воздушной линии электропередачи, которая обеспечивает электричеством около 30 домовладений и почти 100 жителей в СНТ «Металлург-4» города Ступино. Об этом сообщили в подмосковном Минэнерго.
В ходе технологического присоединения энергетики реконструируют воздушную линию ВЛ-0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода протяженностью более 800 метров. ЛЭП запитана от мачтовой трансформаторной подстанции МТП-19. А еще здесь заменят около 15 железобетонных опор.
Такие работы позволят повысить надежность и улучшить качество электроснабжения уже подключенных домов, а еще обеспечат возможность присоединения новых абонентов. Энергетики планируют завершить модернизацию до конца декабря.
«Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и ИП. Техприсоединение выполняют при первичном подключении к сетям, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности и точек присоединения, при смене вида деятельности заявителя.
Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» принимают на подмосковном «Портале потребителя».
