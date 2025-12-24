Более 100 жителей СНТ «Металлург-4» получат стабильное электроснабжение

24 декабря 2025, 14:31

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

Специалисты «Мособлэнерго» приступили к модернизации воздушной линии электропередачи, которая обеспечивает электричеством около 30 домовладений и почти 100 жителей в СНТ «Металлург-4» города Ступино. Об этом сообщили в подмосковном Минэнерго.