В Подмосковье рассказали о самой масштабной программе модернизации энергетики
В Московской области продолжают самую масштабную в России модернизацию энергетической инфраструктуры.
Планомерно обновляются система теплоснабжения и электросетевой комплекс, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.
«Второй год работаем под девизом «Энергия перемен». В министерстве выстроен сквозной мониторинг госпрограммы модернизации системы теплоснабжения, инвестиционных и концессионных программ. Это более 850 объектов, которые контролируем от проектных решений до завершения работ. Оценка и корректировка технических решений на этапе проектирования позволили снизить сметную стоимость объектов на 945 млн рублей без потери качества и надёжности», – рассказал глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.Кроме того, в уходящем году к региональной системе теплоснабжения подключили 64 новых объекта, в том числе 39 социальных. В течение года к электрическим и газовым сетям подключено 240 социально значимых объектов – от котельных и школ до тяжёлого медицинского оборудования.
Схемы теплоснабжения будут утверждены в 55 муниципальных образованиях Московской области. Это позволяет комплексно подходить к развитию системы.
В этом году 338 котельных из 493 получили II категорию надёжности электроснабжения, в том числе 129 – за счёт установки дизель-генераторов. Это повышает устойчивость системы в пиковые периоды и при нештатных ситуациях.
Велась активная передача электросетевого хозяйства от муниципалитетов в управление профессиональных сетевых компаний. Всего передано 7938 объектов.