В Кашире установили новую подстанцию для увеличения мощности ЦРБ
В середине декабря специалисты «Мособлэнерго» установили новую трансформаторную подстанцию для увеличения мощности электроснабжения Каширской больницы. Комплекс зданий медучреждения на Больничной улице включает терапевтический и инфекционный корпуса, прачечную, помещение для кислородной терапии и пищеблок. Об этом сообщили в подмосковном Минэнерго.
Энергетики ввели в эксплуатацию комплектную трансформаторную подстанцию КТП-124 с силовым трансформатором мощностью 630 кВА вместо старой подстанции на 400 кВА.
Кроме того, они проложили шесть дополнительных линий электропередачи общей длиной 250 метров — одну кабельную линию КЛ-10 кВ и пять ЛЭП напряжением 0,4 кВ. Для кабельно-воздушной линии КВЛ-0,4 кВ установили четыре новые железобетонные опоры и заменили неизолированный провод на самоизолированный длиной 70 метров.
Новые энергообъекты позволят увеличить мощность подачи электроэнергии в больницу со 150 кВт до 500 кВт и обеспечат ей вторую категорию надежности электроснабжения с двумя независимыми взаиморезервирующими источниками питания.
«Мособлэнерго» уделяет особое внимание социально значимым проектам по увеличению мощности. Большинство подобных заявок выполняют в приоритетном порядке с опережением сроков, установленных договором. Подать заявку на подключение к электрическим сетям можно через «Портал потребителя».
