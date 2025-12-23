В Кашире установили новую подстанцию для увеличения мощности ЦРБ

23 декабря 2025, 12:22

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

В середине декабря специалисты «Мособлэнерго» установили новую трансформаторную подстанцию для увеличения мощности электроснабжения Каширской больницы. Комплекс зданий медучреждения на Больничной улице включает терапевтический и инфекционный корпуса, прачечную, помещение для кислородной терапии и пищеблок. Об этом сообщили в подмосковном Минэнерго.