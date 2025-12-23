Подмосковных энергетиков привели в повышенную готовность из-за похолодания

23 декабря 2025, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Энергетики компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» приведены в повышенную готовность из-за резкого понижения температуры в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго региона.