Подмосковных энергетиков привели в повышенную готовность из-за похолодания
Энергетики компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» приведены в повышенную готовность из-за резкого понижения температуры в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго региона.
Сотрудники заблаговременно проверили оснащение бригад инвентарём, экипировкой, обеспечение средствами защиты. Подготовлена спецтехника.
Организована проверка готовности резервных источников электроснабжения. В случае необходимости они оперативно выдвинутся к объектам ЖКХ и социально значимым объектам. Для предотвращения и оперативного устранения аварий на круглосуточном дежурстве в компании находятся 509 бригад.
В министерстве добавили, что сообщить о нарушении электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220), написав виртуальному помощнику Электре, а также на горячую линию Мособлэнерго по телефону 8 (495) 99-500-99.
