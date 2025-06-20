Более 1000 мероприятий пройдут в Подмосковье ко Дню памяти и скорби

20 июня 2025, 16:10

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В библиотеках Подмосковья к памятной дате подготовлено свыше 1000 мероприятий для детей и молодежи. В программе — исторические лекции, патриотические встречи, викторины, музыкально-поэтические вечера, часы мужества и памяти, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.





Главная цель — сохранение исторической памяти и воспитание уважения к подвигу предков. Многие библиотеки региона также присоединятся к всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти».



Среди мероприятий:



в детской библиотеке им. В.В. Розанова (Сергиево-Посадский г.о.) пройдет урок мужества «Когда стою у Вечного огня»;

музыкально-поэтический вечер организуют в Луховицкой центральной библиотеке им. И.И. Морозова;

центральная детская библиотека им. Б. Васильева (Солнечногорск) проведет традиционный урок памяти с просмотром документальных хроник и чтением стихов;

программа «Узнай из песни о войне» состоится в библиотеке им. Ф.И. Тютчева (Балашиха);

Павлово-Посадская центральная детская библиотека подготовит информационный час и беседу «Память пылающих лет»;

в библиотеке им. С.Я. Маршака (Королев) пройдет викторина «О том, что было, не забудем!»;

в библиотеке Вербилковского Дома культуры (Талдомский г.о.) состоится литературная гостиная «Свеча памяти»;

в Жуковской городской библиотеке юные читатели посмотрят и обсудят фильм по повести «Завтра была война»;

Новинская сельская библиотека (Орехово-Зуевский г.о.) проведет патриотический час для школьников;

в Раменском округе участники акции «Их славе память потомков верна» прочтут стихи и возложат цветы к памятнику;

литературный реквием «Годы, опаленные войной» пройдет в библиотеке «Буратино» (Электросталь).

Кроме того, в преддверии памятной даты Московская губернская универсальная библиотека передаст в музей Зои Космодемьянской видеоматериалы акции «Путь героя», которые пополнят экспозицию учреждения.