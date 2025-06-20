«ПепсиКо Холдингс» модернизирует свои подмосковные заводы

20 июня 2025, 15:45

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Более 3 миллиардов рублей планирует вложить компания «ПепсиКо Холдингс» в модернизацию производства на своих заводах в Московской области. Планы по развитию компании губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил на полях ПМЭФ-2025 с президентом PepsiCo в России и СНГ Давидом Манзини, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.







«ПепсиКо Холдингс» работает в Московской области более 25 лет, сейчас у компании три завода, где трудятся в общей сложности около трёх с половиной тысяч человек. 9…) В прошлом году в технологическое развитие своих заводов компания вложила более 1 миллиарда рублей, в планах на 2025-2026 года — вложить ещё более 3 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на модернизацию производственных линий, а также капитальный ремонт оборудования и помещений», — сказал Андрей Воробьёв.

«Московская область является для нас ключевым производственным и логистическим хабом, обслуживающим не только Россию, но и экспортные рынки. В регионе создан благоприятный инвестиционный климат, мы успешно взаимодействуем с администрацией области и получаем поддержку, необходимую для успешного развития», — отметил Давид Манзини.