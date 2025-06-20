В Ивантеевке заработал лагерь с изучением китайского языка и культуры

20 июня 2025, 15:44

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Ивантеевке стартовала смена летнего оздоровительного лагеря с изучением китайского языка. В Пушкинском даже во время каникул юные жители продолжают расширять кругозор и познавать мир.





В Ивантеевке, на базе Образовательного центра №7 открылся летний лагерь «Любопытная Панда» с изучением китайского языка. Там дети в возрасте от 10 до 13 лет погружаются в мир языка и культуры Китая, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский





«Под руководством преподавателей ребята изучают основы языка, знакомятся с традициями, праздниками, одеждой, осваивают каллиграфию и даже играют в маджонг. Образовательный центр уже третий год активно развивает направление китаистики с первого класса. Благодаря налаженному сотрудничеству с двумя школами в Пекине и Нанкине ученики могут ежегодно посещать Китай, чтобы лично познакомиться с культурой и образовательной системой страны», – говорится в сообщении.