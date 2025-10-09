Достижения.рф

Более 1000 обращений через «Добродел» поступило в Главгосстройнадзор региона

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Главгосстройнадзор Московской области подвёл итоги работы с обращениями граждан за первые три квартала 2025 года. За это время через портал «Добродел» поступило 1002 обращения, 65 из них специалисты решили в течение первых 48 часов.



Чаще всего жители спрашивали о законности строительства — таких обращений оказалось 406. Также люди жаловались на нарушения при содержании стройплощадок, интересовались ходом строительства и исполнением обязательств застройщиков перед дольщиками.

Больше всего обращений поступило из:

  • г.о. Красногорск — 52;
  • г.о. Ленинский — 38;
  • г.о. Одинцовский — 21;
  • м.о. Истра — 17;
  • г.о. Мытищи — 14.
Инспекторы ведомства отработали каждое обращение и отреагировали на все сигналы. Если нарушения подтверждались, застройщиков привлекали к административной ответственности.
Ирина Паршина

