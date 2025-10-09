Более 1000 обращений через «Добродел» поступило в Главгосстройнадзор региона
Главгосстройнадзор Московской области подвёл итоги работы с обращениями граждан за первые три квартала 2025 года. За это время через портал «Добродел» поступило 1002 обращения, 65 из них специалисты решили в течение первых 48 часов.
Чаще всего жители спрашивали о законности строительства — таких обращений оказалось 406. Также люди жаловались на нарушения при содержании стройплощадок, интересовались ходом строительства и исполнением обязательств застройщиков перед дольщиками.
Больше всего обращений поступило из:
- г.о. Красногорск — 52;
- г.о. Ленинский — 38;
- г.о. Одинцовский — 21;
- м.о. Истра — 17;
- г.о. Мытищи — 14.