Более 1000 обращений через «Добродел» поступило в Главгосстройнадзор региона

09 октября 2025, 16:06

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Главгосстройнадзор Московской области подвёл итоги работы с обращениями граждан за первые три квартала 2025 года. За это время через портал «Добродел» поступило 1002 обращения, 65 из них специалисты решили в течение первых 48 часов.





Чаще всего жители спрашивали о законности строительства — таких обращений оказалось 406. Также люди жаловались на нарушения при содержании стройплощадок, интересовались ходом строительства и исполнением обязательств застройщиков перед дольщиками.



Больше всего обращений поступило из: