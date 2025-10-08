В Мытищах ввели четыре новых корпуса «Яуза Парк»

08 октября 2025, 09:40

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В подмосковных Мытищах компания «ПИК» ввела в эксплуатацию четыре новых жилых корпуса в квартале «Яуза Парк». Новые корпуса добавляют на рынок 1 128 квартир общей площадью более 44 тыс. м², сообщает Министерство жилищной политики Московской области.







Планировки представлены от студий до трёхкомнатных. Благоустройство территории включает детские и спортивные площадки, зоны отдыха и озеленение. Входные группы выполнены с учетом принципов безбарьерной среды.



Проект квартала «Яуза Парк» включает 20 корпусов. Инфраструктура будет комплексной: на территории уже строится детский сад, планируются школа, поликлиника и паркинги. Центральными элементами станут пешеходный бульвар и набережная, а также общественное пространство вокруг отреставрированной водонапорной башни XIX века. На первых этажах домов откроются магазины и кафе.



Социальные объекты в жилых комплексах Подмосковья возводятся застройщиками в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

