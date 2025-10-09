Корпусу 3 ЖК «Новый Зеленоград» в Химках присвоен почтовый адрес

09 октября 2025, 09:29

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Химки продолжается строительство жилого комплекса комфорт-класса «Новый Зеленоград». Монолитный 17-этажный дом секционного типа площадью 24,7 тыс. кв. метров рассчитан на 448 квартир и возводится в рамках первой очереди проекта. Девелопер — компания Ikon Development, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.