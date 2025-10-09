Корпусу 3 ЖК «Новый Зеленоград» в Химках присвоен почтовый адрес

В городском округе Химки продолжается строительство жилого комплекса комфорт-класса «Новый Зеленоград». Монолитный 17-этажный дом секционного типа площадью 24,7 тыс. кв. метров рассчитан на 448 квартир и возводится в рамках первой очереди проекта. Девелопер — компания Ikon Development, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Решением администрации округа новому корпусу №3 присвоен адрес: Московская область, г.о. Химки, д. Рузино, мкр. Кутузовский, д. 4, корп. 3. На объекте завершён монтаж светопрозрачных конструкций и устройство наружных сетей, ведутся отделочные и пусконаладочные работы, а также благоустройство территории. На финальной стадии — фасадные работы.
Облик дома формируют фиброцементные и металлические панели различных оттенков, а также витражные элементы из алюминиевого профиля и стекла. Для остекления используются энергоэффективные окна с ПВХ-профилем Melke Evolution70 и стеклопакетами со светоотражающим напылением.
Планировки квартир предусматривают высокие потолки (от 2,8 м) и удобную квартирографию. На первых этажах размещена коммерческая недвижимость общей площадью 1060 кв. м, на подземном уровне — кладовые помещения.
В жилом комплексе уже сданы и заселены девять домов, где проживает свыше 1,6 тыс. человек. В микрорайоне создана развитая инфраструктура: работают магазины, кафе, медучреждения и сервисные предприятия. В рамках первой очереди также построено здание площадью 1300 кв. м, где открыты муниципальная начальная школа и детский сад.