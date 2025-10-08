В Подмосковье построят ЖК с акватермальным комплексом

08 октября 2025, 09:34

Видео: пресс-служба Минжилполитики МО

Жилой квартал «Пушкино Град», включающий в себя акватермальный комплекс, а также детские сады, школу и поликлинику, построят в Пушкинском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Застройщиком выступает компания «ДЕЛО».





«Пушкино Град» — жилой комплекс класса «бизнес-лайт». Он будет расположен в районе села Братовщина и займёт территорию 34,4 га», — говорится в сообщении.