В Подмосковье построят ЖК с акватермальным комплексом
Видео: пресс-служба Минжилполитики МО
Жилой квартал «Пушкино Град», включающий в себя акватермальный комплекс, а также детские сады, школу и поликлинику, построят в Пушкинском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Застройщиком выступает компания «ДЕЛО».
«Пушкино Град» — жилой комплекс класса «бизнес-лайт». Он будет расположен в районе села Братовщина и займёт территорию 34,4 га», — говорится в сообщении.Помимо многоквартирных домов, проект предусматривает возведение двух детсадов на 625 воспитанников, школы на 1275 мест, поликлиники на 167 посещений в смену, торгового центра и акватермального комплекса с открытым тёплым бассейном
Отмечается, что объекты социальной инфраструктуры передадут муниципалитету.