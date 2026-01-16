Более 1,1 млн м³ снега убрали на МЖД после циклона «Фрэнсис»
Видео: «Московская железная дорога»
Железнодорожники Московской железной дороги продолжают устранять последствия мощного снегопада, который принес циклон «Фрэнсис». За два дня — 8 и 9 января — с путей и пассажирской инфраструктуры вывезли более 1,1 млн кубометров снега. Для этого спецтехника совершила 3022 рейса, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.
Работы по расчистке координирует оперативный штаб. Железнодорожники убирают снег круглосуточно, чтобы сохранить стабильное движение поездов. Каждый день на линию выходит около 100 единиц снегоуборочной техники. Машины работают по специальному графику и не мешают движению составов.
К уборке подключили и людей. На путях, платформах и других объектах пассажирской инфраструктуры ежедневно работают от 4 500 до 5 000 человек. Рабочие используют необходимый инвентарь и спецодежду, чтобы быстро и безопасно очищать территорию от снега.
Такие меры позволяют оперативно справляться с последствиями непогоды и обеспечивать бесперебойную работу железнодорожного транспорта даже в условиях сильных снегопадов.
