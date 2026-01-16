Более 1,1 млн м³ снега убрали на МЖД после циклона «Фрэнсис»

16 января 2026, 16:40

Видео: «Московская железная дорога»

Железнодорожники Московской железной дороги продолжают устранять последствия мощного снегопада, который принес циклон «Фрэнсис». За два дня — 8 и 9 января — с путей и пассажирской инфраструктуры вывезли более 1,1 млн кубометров снега. Для этого спецтехника совершила 3022 рейса, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.