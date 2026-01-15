Минтранс Подмосковья ликвидирует последствия снегопада на территории жикомплексов

15 января 2026, 22:46

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковный Минтранс организовал специальный штаб для обеспечения комфортного проезда общественного транспорта в ходе ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





В работе штаба участвуют перевозчик Мострансавто, заместители глав муниципалитетов и представители Госавтоинспекции Подмосковья. При анализе жалоб в период новогодних праздников и в первую рабочую неделю года определили узкие места на выездах из жилых комплексов в Балашихе, Домодедове, Люберцах, Ленинском округе, Мытищах и Химках.

«Выработали следующую механику работы: специалисты Минтранса Подмосковья и Административно-пассажирской инспекции выезжают на проверку в проблемные места. Затем штаб при необходимости направляет эвакуаторы, дорожную и коммунальную технику, чтобы обеспечить проезд автобусов по муниципальным дорогам к остановкам», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.