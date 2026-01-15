Минтранс Подмосковья ликвидирует последствия снегопада на территории жикомплексов
Подмосковный Минтранс организовал специальный штаб для обеспечения комфортного проезда общественного транспорта в ходе ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В работе штаба участвуют перевозчик Мострансавто, заместители глав муниципалитетов и представители Госавтоинспекции Подмосковья. При анализе жалоб в период новогодних праздников и в первую рабочую неделю года определили узкие места на выездах из жилых комплексов в Балашихе, Домодедове, Люберцах, Ленинском округе, Мытищах и Химках.
«Выработали следующую механику работы: специалисты Минтранса Подмосковья и Административно-пассажирской инспекции выезжают на проверку в проблемные места. Затем штаб при необходимости направляет эвакуаторы, дорожную и коммунальную технику, чтобы обеспечить проезд автобусов по муниципальным дорогам к остановкам», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В пиковые дни снегопада и после него в нескольких ЖК на остановках образовались очереди. При этом на областных автобусных маршрутах был обеспечен полный выпуск транспортных средств. Интервалы движения из-за сложной дорожной ситуации увеличили.
Как заверили в министерстве, работа ведётся ежедневно и круглосуточно. В жилых районах, помимо расчистки дорог от снега и перемещения автомобилей, организовали работу по вывозу снега.