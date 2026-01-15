Музей Мострансавто в подмосковном Чехове приглашает в путешествие по истории транспорта
Жители и гости Подмосковья могут окунуться в историю пассажирского транспорта в Музее Мострансавто в Чехове. Коллекция насчитывает более 700 экспонатов — от легендарных советских автомобилей «Победа» и ГАЗ-АА до автобусов ЗиЛ‑158, а еще — кассовые аппараты, форменную одежду водителей и другие уникальные предметы. Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе.
Экспозиция «История и современность» позволяет увидеть, как развивался транспорт в России, и почувствовать атмосферу разных эпох. Формирование коллекции началось в 2001 году и продолжается до сих пор.
Экскурсии для посетителей проводит директор музея Владимир Комаров, посвятивший работе в компании более 50 лет. Его рассказы оживляют каждый экспонат, показывают детали работы водителей и историю автобусов, которые перевозили людей по всей Московской области.
Музей расположен в Чехове, деревня Манушкино, тер. «Промзона-Манушкино», вл. 2. Он работает по будням с 9:00 до 16:00. Посетить экспозицию можно только по предварительной записи по телефону +7 (963) 722 67 25.
Вход и экскурсионное обслуживание бесплатные.
