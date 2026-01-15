Музей Мострансавто в подмосковном Чехове приглашает в путешествие по истории транспорта

15 января 2026, 13:34

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Жители и гости Подмосковья могут окунуться в историю пассажирского транспорта в Музее Мострансавто в Чехове. Коллекция насчитывает более 700 экспонатов — от легендарных советских автомобилей «Победа» и ГАЗ-АА до автобусов ЗиЛ‑158, а еще — кассовые аппараты, форменную одежду водителей и другие уникальные предметы. Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе.