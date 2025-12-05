Более 1,1 тыс. подмосковных долголетов научили пользоваться телемедициной

05 декабря 2025, 11:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Занятия по использованию телемедицинских консультаций проводят для участников подмосковного проекта «Активное долголетие». В настоящее время это обучение прошли уже более 1,1 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пожилым людям объясняют, в чём преимущества телемедицинских приёмов, и как использовать для получения такой консультации специальное мобильное приложение.





«На данный момент занятия по телемедицине прошли более 1,1 тыс. долголетов в 50 подмосковных округах. Из них 30% слушателей уже воспользовались приложением и получили телемедицинскую консультацию», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.