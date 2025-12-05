Более 1,1 тыс. подмосковных долголетов научили пользоваться телемедициной
Занятия по использованию телемедицинских консультаций проводят для участников подмосковного проекта «Активное долголетие». В настоящее время это обучение прошли уже более 1,1 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пожилым людям объясняют, в чём преимущества телемедицинских приёмов, и как использовать для получения такой консультации специальное мобильное приложение.
«На данный момент занятия по телемедицине прошли более 1,1 тыс. долголетов в 50 подмосковных округах. Из них 30% слушателей уже воспользовались приложением и получили телемедицинскую консультацию», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.В рамках телемедицинской консультации пациент может обсудить с врачом итоги диспансеризации и результаты анализов или ход терапии, а также продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.