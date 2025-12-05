Подольск присоединился к всероссийскому проекту «Самбо в школу»

05 декабря 2025, 11:13

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Занятия боевыми искусствами будут проводить для учеников школы №33 в Подольске: учебное заведение присоединилось к всероссийскому проекту «Самбо в школу». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





С нововведением школьников поздравил участник СВО, кавалер трёх орденов Мужества Артём Горшенин, он пожелал ребятам упорства и смелости. Важность занятий самбо для школьников объяснил глава округа Григорий Артамонов.





«Этот вид спорта учит умению преодолевать трудности, дисциплине, ответственности и честности, воспитывает уверенность в себе и силу духа— качества, из которых формируется патриотизм и вырастают сильные, зрелые граждане», — сказал Артамонов.