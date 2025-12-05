Подольск присоединился к всероссийскому проекту «Самбо в школу»
Занятия боевыми искусствами будут проводить для учеников школы №33 в Подольске: учебное заведение присоединилось к всероссийскому проекту «Самбо в школу». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С нововведением школьников поздравил участник СВО, кавалер трёх орденов Мужества Артём Горшенин, он пожелал ребятам упорства и смелости. Важность занятий самбо для школьников объяснил глава округа Григорий Артамонов.
«Этот вид спорта учит умению преодолевать трудности, дисциплине, ответственности и честности, воспитывает уверенность в себе и силу духа— качества, из которых формируется патриотизм и вырастают сильные, зрелые граждане», — сказал Артамонов.Боевому искусству будут обучаться 160 учеников.