В поликлиниках Пушкинского округа 6 декабря проведут день семейного здоровья
День семейного здоровья, в рамках которого диспансеризацию смогут пройти взрослые и дети, проведут в трёх поликлиниках Пушкинского городского округа в субботу, 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На диспансеризацию всей семьёй жителей приглашают поликлиника №1 в городе Пушкино, поликлиника №2 в Ивантеевке и поликлиника №5 в посёлке Правдинский. Профилактические осмотры будут проходить с 9 утра до 14:00.
«Финальный этап диспансеризации — консультация у терапевта или педиатра — тоже адаптирован для работающих граждан. Приходить в поликлинику не обязательно, приём можно провести удалённо — в режиме телемедицинской консультации», — отметила заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Татьяна Хоменко.Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122, через портал госуслуг «Здоровье» или инфомат в поликлинике. Запись не обязательна, но без неё придётся ждать приём в живой очереди. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.