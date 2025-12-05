В поликлиниках Пушкинского округа 6 декабря проведут день семейного здоровья

05 декабря 2025, 10:17

Фото: istockphoto.com/megaflopp

День семейного здоровья, в рамках которого диспансеризацию смогут пройти взрослые и дети, проведут в трёх поликлиниках Пушкинского городского округа в субботу, 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На диспансеризацию всей семьёй жителей приглашают поликлиника №1 в городе Пушкино, поликлиника №2 в Ивантеевке и поликлиника №5 в посёлке Правдинский. Профилактические осмотры будут проходить с 9 утра до 14:00.





«Финальный этап диспансеризации — консультация у терапевта или педиатра — тоже адаптирован для работающих граждан. Приходить в поликлинику не обязательно, приём можно провести удалённо — в режиме телемедицинской консультации», — отметила заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Татьяна Хоменко.