Медпомощь в дневных стационарах Подмосковья получили более 35 тыс. человек
Стационары кратковременного пребывания начали работать в медицинских учреждениях Московской области с марта текущего года. За это время помощь там оказали более 35 тысячам пациентов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Стационары принимают взрослых и детей, медобслуживание проводится по разным профилям, включая хирургию, оториноларингологию, офтальмологию, гинекологию и урологию.
«В настоящее время стационары кратковременного пребывания есть в 58 медучреждениях региона. Там пациентам оперативно оказывают медицинскую помощь, при этом не задерживая их надолго в больнице», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.В стационарах проводят операции, затем за состоянием пациента наблюдают специалисты. Если осложнений нет, человека выписывают в тот же день.