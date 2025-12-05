Медпомощь в дневных стационарах Подмосковья получили более 35 тыс. человек

05 декабря 2025, 11:27

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Стационары кратковременного пребывания начали работать в медицинских учреждениях Московской области с марта текущего года. За это время помощь там оказали более 35 тысячам пациентов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Стационары принимают взрослых и детей, медобслуживание проводится по разным профилям, включая хирургию, оториноларингологию, офтальмологию, гинекологию и урологию.





«В настоящее время стационары кратковременного пребывания есть в 58 медучреждениях региона. Там пациентам оперативно оказывают медицинскую помощь, при этом не задерживая их надолго в больнице», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.