В Мытищах наградили победителей масштабного конкурса «ЭКОПодмосковье»
В городском округе Мытищи прошло торжественное чествование победителей шестого сезона конкурса «ЭКОПодмосковье.РФ». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
По итогам проекта более 250 детей наградили за работы дипломами и памятными подарками. На мероприятии организовали выставку всех творческих проектов конкурсантов.
«Такие мероприятия – возможность отметить инициативы наших ребят. Каждый представленный проект несёт глубокий смысл и новый взгляд на тот или иной вопрос обращения с отходами. С каждым годом число участников конкурса растёт. Это значит, что становится всё больше неравнодушных молодых людей, заинтересованных в продвижении своих идей. Стараемся поддерживать все начинания и вовлекать жителей в экологическую повестку», – сказал глава Минчистоты Подмосковья Игорь Даниленко.
«ЭКОПодмосковье.РФ» – ежегодный конкурс детских и молодёжных проектов экологической направленности. Его проводят для привлечения молодёжи к экологическому просвещению и решению природоохранных задач Московской области.
В этом году для участников подготовили 15 мастер-классов, масштабную анимационную программу. Работали фотозоны, а каждый желающий мог посидеть в кабине современных мусоровозов.