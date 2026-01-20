​В Мытищах наградили победителей масштабного конкурса «ЭКОПодмосковье»

20 января 2026, 22:17

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В городском округе Мытищи прошло торжественное чествование победителей шестого сезона конкурса «ЭКОПодмосковье.РФ». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





По итогам проекта более 250 детей наградили за работы дипломами и памятными подарками. На мероприятии организовали выставку всех творческих проектов конкурсантов.

«Такие мероприятия – возможность отметить инициативы наших ребят. Каждый представленный проект несёт глубокий смысл и новый взгляд на тот или иной вопрос обращения с отходами. С каждым годом число участников конкурса растёт. Это значит, что становится всё больше неравнодушных молодых людей, заинтересованных в продвижении своих идей. Стараемся поддерживать все начинания и вовлекать жителей в экологическую повестку», – сказал глава Минчистоты Подмосковья Игорь Даниленко.