МГЕР запустила в Московской области серию турниров по киберспорту
«Молодая Гвардия Единой России» запустила в Подмосковье серию турниров по киберспорту. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.
В турнире среди студенческих команд Восточного Подмосковья в Электростали участвовали восемь команд ведущих учебных заведений региона. Соревнования организовало Московское областное отделение «Молодой Гвардии Единой России» в преддверии Дня российского студенчества,
Мероприятие предваряет большой Московский областной турнир среди средних и высших учебных заведений. Он запланирован на февраль и будет приурочен ко Дню защитника Отечества.
«Этот турнир – важный шаг в развитии молодёжной политики региона. Мы видим, как студенты вовлекаются в процесс, объединяются в команды. Это именно та энергия, которую нужно поддерживать. Сегодняшнее событие даёт старт большой киберспортивной истории в Подмосковье», – пояснила руководитель «Молодой Гвардии» в Московской области Диана Алумянц.
Участники турнира получили опыт соревнований и возможность подготовиться к предстоящим региональным состязаниям.
«Для нас большая честь участвовать в таком турнире. Здесь мы не только сражаемся за победу, но и общаемся, находим новых друзей из других городов», – поделился капитан команды «7ix6even», студент Электростальского колледжа Данил Судаков.Московское областное отделение «Молодой Гвардии Единой России» планирует продолжать развитие киберспортивного направления. Так, открылась регистрация на большой региональный турнир по Counter-Strike 2 5х5. Он объединит более 30 учебных заведений Подмосковья. Зарегистрироваться можно по ссылке.