МГЕР запустила в Московской области серию турниров по киберспорту

23 января 2026, 15:39

оригинал Фото: пресс-служба отделения ЕР в МО

«Молодая Гвардия Единой России» запустила в Подмосковье серию турниров по киберспорту. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.





В турнире среди студенческих команд Восточного Подмосковья в Электростали участвовали восемь команд ведущих учебных заведений региона. Соревнования организовало Московское областное отделение «Молодой Гвардии Единой России» в преддверии Дня российского студенчества,



Мероприятие предваряет большой Московский областной турнир среди средних и высших учебных заведений. Он запланирован на февраль и будет приурочен ко Дню защитника Отечества.

«Этот турнир – важный шаг в развитии молодёжной политики региона. Мы видим, как студенты вовлекаются в процесс, объединяются в команды. Это именно та энергия, которую нужно поддерживать. Сегодняшнее событие даёт старт большой киберспортивной истории в Подмосковье», – пояснила руководитель «Молодой Гвардии» в Московской области Диана Алумянц.

Фото: пресс-служба отделения ЕР в МО

«Для нас большая честь участвовать в таком турнире. Здесь мы не только сражаемся за победу, но и общаемся, находим новых друзей из других городов», – поделился капитан команды «7ix6even», студент Электростальского колледжа Данил Судаков.