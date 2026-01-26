Для студентов Подольска устроили праздник на катке
Праздник в честь Дня студента «Зачётный парк» провели в парке имени Талалихина в Подольске 25 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В мероприятии приняли участие более ста человек. Студентам предоставили возможность бесплатно покататься на катке и наградили особо отличившихся. Грамоты молодые люди получили от окружного комитета по делам молодёжи и «Единой России»
«Получить благодарность в День студента очень ценно. Это стало подтверждением того, что общественная работа, которой я занимаюсь с первого курса, важна для города», — сказала студентка четвёртого курса Технико-экономического колледжа Полина Юркина.Студентов угощали горячим чаем и печеньем. На катке воспитанники школы олимпийского резерва «Витязь» провели для всех желающих мастер-класс по фигурному катанию, а затем состоялась беспроигрышная лотерея «Тяни билет». Все участники лотереи получили сувениры. А завершился праздник в зоне тёплого очага акцией «Вечер уличных историй». Студенты читали вслух и общались.