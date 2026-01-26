Для студентов Подольска устроили праздник на катке

26 января 2026, 09:10

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Праздник в честь Дня студента «Зачётный парк» провели в парке имени Талалихина в Подольске 25 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В мероприятии приняли участие более ста человек. Студентам предоставили возможность бесплатно покататься на катке и наградили особо отличившихся. Грамоты молодые люди получили от окружного комитета по делам молодёжи и «Единой России»





«Получить благодарность в День студента очень ценно. Это стало подтверждением того, что общественная работа, которой я занимаюсь с первого курса, важна для города», — сказала студентка четвёртого курса Технико-экономического колледжа Полина Юркина.