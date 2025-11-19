В Подмосковье опубликовали более 35 новых социальных закупок
С 10 по 17 ноября 2025 года в Московской области разместили 38 социальных закупок в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ, сообщили в Комитете по конкурентной политике Подмосковья.
Среди закупок — строительство двух канализационно-насосных станций в Сергиево-Посадском округе, строительство очистных сооружений в Дмитровском округе, прокладка сетей водопровода и бытовой канализации в деревне Подушкино Одинцовского округа, а еще реконструкция двух центрально-тепловых пунктов в Чеховском округе. Работы выполнят по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
По госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» планируют капремонт дороги в Солнечногорском округе.
Программа «Формирование современной комфортной городской среды» предусматривает благоустройство набережной в Павлово-Посадском округе, парка в Дубне, а еще создание сезонных ледяных катков в Ступино и Власихе.
Все новые закупки размещены в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале ЕАСУЗ. Малые закупки до 600 000 рублей можно найти в Электронном магазине Московской области.
