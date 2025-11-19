В Подмосковье опубликовали более 35 новых социальных закупок

19 ноября 2025, 12:27

оригинал Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

С 10 по 17 ноября 2025 года в Московской области разместили 38 социальных закупок в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ, сообщили в Комитете по конкурентной политике Подмосковья.