Более 120 врачей Подмосковья получили участки под строительство домов в этом году

11 сентября 2025, 14:21

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

С начала года 123 врача Подмосковья получили земельные участки под строительство в безвозмездное пользование, сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.







Программа «Земля врачам» помогает сохранить специалистов внутри региона и привлечь новых медиков в отдалённые округа, чтобы качественную медицинскую помощь могли получать все жители Подмосковья.



С начала действия закона медикам узких специальностей предоставили 2 548 участков, из которых 123 – в этом году. После строительства дома врачи смогут оформить землю в собственность. Для участия в программе требуется стаж работы в медучреждениях Московской области не менее трёх лет, дефицитная для подмосковных больниц специальность и отсутствие загородной недвижимости.



Подать заявку можно в местной администрации. Закон о предоставлении участков действует до конца 2026 года.

