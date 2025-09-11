Более 120 врачей Подмосковья получили участки под строительство домов в этом году
С начала года 123 врача Подмосковья получили земельные участки под строительство в безвозмездное пользование, сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.
Программа «Земля врачам» помогает сохранить специалистов внутри региона и привлечь новых медиков в отдалённые округа, чтобы качественную медицинскую помощь могли получать все жители Подмосковья.
С начала действия закона медикам узких специальностей предоставили 2 548 участков, из которых 123 – в этом году. После строительства дома врачи смогут оформить землю в собственность. Для участия в программе требуется стаж работы в медучреждениях Московской области не менее трёх лет, дефицитная для подмосковных больниц специальность и отсутствие загородной недвижимости.
Подать заявку можно в местной администрации. Закон о предоставлении участков действует до конца 2026 года.
