В больницы Подмосковья поступило 86 единиц эндоскопического оборудования
В медицинские организации Московской области в этом году поступило около 90 единиц эндоскопического оборудования. Это видеогастроскопы, бронхоскопы, колоноскопы и другая медицинская техника, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Видеоэндоскопическое оборудование необходимо для качественной диагностики заболеваний внутренних органов, в том числе новообразований. Кроме того, медтехника позволяет во время обследования выполнить биопсию. Аппараты применяют и для малоинвазивных операций. С начала года в подмосковные больницы поступило 86 единиц такого оборудования, а всего в этом году мы поставим 146 различных эндоскопов. На их закупку было направлено более 1,4 млрд рублей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Оборудование уже поступило в 20 медицинских организаций. Медтехника закуплена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.