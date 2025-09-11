Выпускники ординатуры МОДКТОБ трудоустраиваются в больницы Подмосковья

11 сентября 2025, 11:04

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница (МОДКТОБ) приняла трёх новых ординаторов. Они выбрали направление травматологии и ортопедии и уже начали обучение, сообщили в подмосковном Минздраве.







Сейчас в ординатуре на базе больницы обучение проходят 5 будущих врачей. Здесь работают три кафедры. С 2020 по 2024 год подготовку прошли 16 специалистов. Большинство выпускников — 11 человек — уже трудятся в медучреждениях Подмосковья.

