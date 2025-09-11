В Подмосковье реабилитацию после заболеваний прошли более 73,5 тыс. человек

11 сентября 2025, 13:34

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 73,5 тыс. жителей Московской области прошли реабилитацию после перенесённых заболеваний с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Реабилитация доступна пациентам после травм, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и центральной нервной системы.





«В Московской области работают 19 реабилитационных отделений. Они оснащены современной медицинской техникой. Всего с начала 2025 года реабилитацию в Подмосковье прошли более 73,5 тыс. человек — на 5,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.