В Подмосковье реабилитацию после заболеваний прошли более 73,5 тыс. человек

Свыше 73,5 тыс. жителей Московской области прошли реабилитацию после перенесённых заболеваний с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Реабилитация доступна пациентам после травм, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и центральной нервной системы.

«В Московской области работают 19 реабилитационных отделений. Они оснащены современной медицинской техникой. Всего с начала 2025 года реабилитацию в Подмосковье прошли более 73,5 тыс. человек — на 5,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Реабилитацию пациенты проходят бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Направление на реабилитацию должен дать лечащий врач.
