Более 1200 подмосковных студентов проходят практику в службе скорой помощи
Московская областная станция скорой помощи приняла для прохождения практики рекордное число студентов медицинских колледжей и вузов. Это представители 12 образовательных организаций, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Подготовка медицинских кадров начинается ещё во время обучения.
«Практика на скорой помощи позволяет студентам получить бесценный опыт работы в реальных условиях, освоить практические навыки и познакомиться с будущей профессией. Сегодня на Московской областной станции скорой помощи проходят практику более 1200 студентов. Многие в дальнейшем смогут устроиться работать на подмосковную скорую», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Во время стажировки будущих медиков знакомят с работой бригад. Они отрабатывают оказание экстренной помощи на симуляционном оборудовании под руководством опытных наставников, осваивают работу с современным медицинским оборудованием. Практика помогает закрепить теоретические знания и получить навыки для дальнейшей профессиональной деятельности.
«Наставники уделяют внимание каждому практиканту – объясняют нюансы работы, разбирают реальные случаи, помогают закрепить теоретические знания на практике. Мы рассчитываем, что часть этих талантливых ребят останется с нами и станет надёжным звеном в системе оказания экстренной медицинской помощи жителям региона», – рассказал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Егоров.В министерстве напомнили, что в Подмосковье для медработников действует комплекс мер социальной поддержки. Подробности можно узнать по ссылке.