Пациенты в Подмосковье получили около 2,3 млн телемедицинских консультаций
Почти 2,3 млн телемедицинских консультаций провели врачи Московской области с начала текущего года. О этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
На онлайн-приёме врач может объяснить результаты диспансеризации, скорректировать лечение, продлить электронный рецепт на льготное лекарство и закрыть больничный.
«Телемедицина делает медицинскую помощь значительно доступнее. Пациенту не надо тратить время на дорогу в поликлинику: проконсультироваться с врачом можно прямо из дома в онлайн-режиме», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Записаться на телемедицинский приём можно с помощью чат-бота Дениса в мессенджере МАХ, через областной портал госуслуг «Здоровье» или приложение ««Добродел: Телемедицина», а также по телефону 122.