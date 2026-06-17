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Пациенты в Подмосковье получили около 2,3 млн телемедицинских консультаций

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 2,3 млн телемедицинских консультаций провели врачи Московской области с начала текущего года. О этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



На онлайн-приёме врач может объяснить результаты диспансеризации, скорректировать лечение, продлить электронный рецепт на льготное лекарство и закрыть больничный.

«Телемедицина делает медицинскую помощь значительно доступнее. Пациенту не надо тратить время на дорогу в поликлинику: проконсультироваться с врачом можно прямо из дома в онлайн-режиме», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Записаться на телемедицинский приём можно с помощью чат-бота Дениса в мессенджере МАХ, через областной портал госуслуг «Здоровье» или приложение ««Добродел: Телемедицина», а также по телефону 122.
Лев Каштанов

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