Подмосковный педиатр рассказала, как распознать у детей зависимость от гаджетов

17 июня 2026, 11:08

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Смартфоны и планшеты стали неотъемлемой частью жизни детей, однако грань между их использованием для учёбы и развивающейся зависимостью очень тонка. Об этом предупредили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Гаджеты противопоказаны детям до двух лет. В возрасте от двух до пяти лет экранное время не должно превышать часа в день, а для школьников – не более двух. Перерывы в использовании гаджета нужно делать каждые 20 минут. Превышение этих норм ведёт к формированию психологической привязанности.



Распознать зависимость можно по поведению ребёнка. Если при попытке забрать телефон он демонстрирует ярость или апатию, это первый тревожный сигнал. Стоит также насторожиться, если ребёнок теряет интерес к играм, прогулкам, общению с друзьями, пренебрегает ради экрана едой, сном и личной гигиеной.

«Зависимость от цифрового мира формируется у детей гораздо быстрее, чем у взрослых. Нервная система ребёнка еще не окрепла, а яркие визуальные стимулы в играх и видеороликах вызывают мощный выброс гормона удовольствия. Организм быстро привыкает получать радость без усилий. Начните с малого – введите «правило свободного часа» по вечерам, когда гаджеты выключены у всех членов семьи», – посоветовала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.