В Подмосковье пациентке удалили огромные кисты и сохранили репродуктивную функцию
Врачи Одинцовской больницы удалили пациентке огромные кисты. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар поступила девушка с тяжёлой формой эндометриоза и гигантскими кистозными образованиями на обоих яичниках. Для сохранения репродуктивного здоровья ей провели высокотехнологичную операцию.
«Эндометриоз – одно из самых сложных и коварных заболеваний женщин репродуктивного возраста. Он существенно снижает качество жизни, сопровождается хронической болью, нарушением работы органов малого таза, кровотечениями и часто становится причиной бесплодия. Задачей было не только устранить патологический процесс, но и сохранить девушке репродуктивную функцию», – рассказала заведующая гинекологическим отделением больницы Елена Шеина.
Операцию выполнили малоинвазивным лапароскопическим методом, что сократило сроки восстановления пациентки и снизило риск осложнений.
«Во время операции мы столкнулись со спаечным процессом, вызванным распространённым наружным эндометриозом. Придатки матки представляли собой единый конгломерат с самой маткой и петлями кишечника. Такие случаи требуют высокой квалификации хирургической команды, точности и опыта в выполнении органосохраняющих вмешательств», – подчеркнула Шеина.Благодаря профессионализму врачей операция прошла успешно. Удаление крупных кист позволило сохранить органы репродуктивной системы и условия для здоровой беременности. Сейчас пациентку уже выписали на амбулаторное лечение.