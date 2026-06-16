В Подмосковье пациентке удалили огромные кисты и сохранили репродуктивную функцию

16 июня 2026, 19:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Одинцовской больницы удалили пациентке огромные кисты. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В стационар поступила девушка с тяжёлой формой эндометриоза и гигантскими кистозными образованиями на обоих яичниках. Для сохранения репродуктивного здоровья ей провели высокотехнологичную операцию.

«Эндометриоз – одно из самых сложных и коварных заболеваний женщин репродуктивного возраста. Он существенно снижает качество жизни, сопровождается хронической болью, нарушением работы органов малого таза, кровотечениями и часто становится причиной бесплодия. Задачей было не только устранить патологический процесс, но и сохранить девушке репродуктивную функцию», – рассказала заведующая гинекологическим отделением больницы Елена Шеина.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Во время операции мы столкнулись со спаечным процессом, вызванным распространённым наружным эндометриозом. Придатки матки представляли собой единый конгломерат с самой маткой и петлями кишечника. Такие случаи требуют высокой квалификации хирургической команды, точности и опыта в выполнении органосохраняющих вмешательств», – подчеркнула Шеина.