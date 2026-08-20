Более 1200 предпринимателей получили финансовую поддержку правительства Подмосковья
В Подмосковье в прошлом году субсидии на 900 миллионов рублей получили более 500 предпринимателей. Такие данные привели в пресс-службе Мособлдумы.
Там напомнили, что в регионе выстроена комплексная система поддержки предпринимателей. Бизнес может рассчитывать на субсидии, льготные займы, налоговые преференции и другие инструменты для развития производства, создание рабочих мест и внедрение современных технологий.
«В 2025 году финансовую поддержку от правительства Московской области получили более 1200 предпринимателей, из них свыше 500 – субсидии на общую сумму около 900 миллионов рублей. В этом году приём заявок на субсидии для МСП по программам «Модернизация» и «Лизинг» на покупку оборудования стартовал 15 августа и продлится до 14 сентября», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Примером эффективного использования господдержки стало реутовское предприятие ООО «Нефтегазкомплект». В прошлом году компания получила из областного бюджета субсидию на три миллиона рублей для закупки компрессора. Это позволило модернизировать производственные линии и нарастить мощности.
Во время рабочей поездки в Реутов Брынцалов вместе с главой округа Алексеем Ковязиным и руководителем Балашихи Сергеем Юровым посетил предприятие и оценил результаты господдержки.
«Так и должно работать: область поддерживает предприятие, предприятие возвращает налогами и рабочими местами. За прошлый год «Нефтегазкомплект» перечислил в консолидированный бюджет области более 160 миллионов рублей налогов, за неполный этот год – почти 130», – подчеркнул парламентарий.В ходе осмотра цехов внешней и внутренней изоляции участники встречи познакомились с полным технологическим циклом предприятия – от очистки труб до нанесения наружного и внутреннего изоляционного покрытия.
ООО «Нефтегазкомплект» работает в Реутове более 20 лет. На предприятии на постоянной основе трудятся 65 человек. Среди ключевые заказчиков – Газпром, Роснефть и Лукойл.