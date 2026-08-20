Более 1200 предпринимателей получили финансовую поддержку правительства Подмосковья

20 августа 2026, 17:42

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье в прошлом году субсидии на 900 миллионов рублей получили более 500 предпринимателей. Такие данные привели в пресс-службе Мособлдумы.





Там напомнили, что в регионе выстроена комплексная система поддержки предпринимателей. Бизнес может рассчитывать на субсидии, льготные займы, налоговые преференции и другие инструменты для развития производства, создание рабочих мест и внедрение современных технологий.

«В 2025 году финансовую поддержку от правительства Московской области получили более 1200 предпринимателей, из них свыше 500 – субсидии на общую сумму около 900 миллионов рублей. В этом году приём заявок на субсидии для МСП по программам «Модернизация» и «Лизинг» на покупку оборудования стартовал 15 августа и продлится до 14 сентября», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

«Так и должно работать: область поддерживает предприятие, предприятие возвращает налогами и рабочими местами. За прошлый год «Нефтегазкомплект» перечислил в консолидированный бюджет области более 160 миллионов рублей налогов, за неполный этот год – почти 130», – подчеркнул парламентарий.