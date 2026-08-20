Выпускник школы в Раменском стал фельдшером в родном городе
В Раменскую поликлинику №1 вышел на работу фельдшер Иван Бохан — выпускник местной школы №19 и Раменского филиала Московского областного медицинского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Стать врачом Иван решил ещё в старших классах, поэтому уделял большое внимание биологии и химии. А отучившись в колледже, поступил на вакансию в родном городе.
«В колледже я три года учился по специальности «Лечебное дело». А когда выпустился, вакантное место нашлось в поликлинике на Крымской, и я пришёл работать сюда. В мои обязанности входит приём пациентов, осмотр, назначение лечения, открытие больничных листов. При необходимости направляю пациента к узкому специалисту», — рассказал Бохан.Он добавил, что все коллеги его очень поддерживают, а особенно помогает наставница — фельдшер с большим опытом Ольга Подойницына. Кроме того, молодой специалист получает матпомощь от государства.
В дальнейшем Иван планирует продолжить обучение в Первом Московском государственном университете им. И.М. Сеченова и стать кардиологом.