Выпускник школы в Раменском стал фельдшером в родном городе

20 августа 2026, 17:36

Иван Бохан (фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.)

В Раменскую поликлинику №1 вышел на работу фельдшер Иван Бохан — выпускник местной школы №19 и Раменского филиала Московского областного медицинского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Стать врачом Иван решил ещё в старших классах, поэтому уделял большое внимание биологии и химии. А отучившись в колледже, поступил на вакансию в родном городе.





«В колледже я три года учился по специальности «Лечебное дело». А когда выпустился, вакантное место нашлось в поликлинике на Крымской, и я пришёл работать сюда. В мои обязанности входит приём пациентов, осмотр, назначение лечения, открытие больничных листов. При необходимости направляю пациента к узкому специалисту», — рассказал Бохан.