Готовность нового моста через Клязьму в Мытищах превысила треть
Мост через Клязьму строят в микрорайоне Пироговский округа Мытищи. В настоящее время готовность объекта достигла 35%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Строительство моста является частью проекта по реконструкции участка Пироговского шоссе и Олимпийского проспекта.
«Сейчас на объекте занимаются надвижкой пролётных конструкций, обустраивают ливневую канализацию и локальные очистные сооружения, переносят кабельные линии и занимаются подготовкой подъездных путей к мосту», — говорится в сообщении.Длина моста составит около 100 метров. Сдать объект в эксплуатацию планируют в первом квартале 2028 года.
Ранее сообщалось, что на строительстве надземного пешеходного перехода у химкинской деревни Юрлово приступили к устройству лестниц.