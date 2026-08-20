В Клину закончили капремонт лицея №10 им. Менделеева
Строители завершили ремонт здания лицея №10 им. Д.И. Менделеева, расположенного в Клину по адресу: Бородинский проезд, дом №23. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы провели за счёт подмосковного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.
«В корпусе обшей площадью 4 134 квадратных метра, построенном 64 года назад, обновили фасад, входную группу и кровлю, поменяли системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, установили новые двери, окна и пожарные датчики, провели отделку помещений и поставили новую мебель», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.Лицей откроет двери для учеников 1 сентября.